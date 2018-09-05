Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по
32-летний спортсмен, имеющий российское гражданство, не будет работать тренером в России.
«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России, — сказал Кравцов. — Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так».
Ан является самым титулованным