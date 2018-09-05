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13:35 (мск), источник: ТАСС

Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан принял решение завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

32-летний спортсмен, имеющий российское гражданство, не будет работать тренером в России.

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«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России, — сказал Кравцов. — Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так».

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.

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