Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Чертаново
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
1-й период
ХК Динамо0
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия0
Томь0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Северная Ирландия0
Босния и Герцеговина1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород2
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика0
Факел1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Химки1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Бангладеш0
Непал1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Лига наций
19:00
Швейцария
Исландия
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Венгрия
Футбол. Лига наций
19:00
Беларусь
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Шинник
Футбол. Сборные
15:15
Бруней
Тимор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор1
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Молдавия
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Сочи2
Футбол. Сборные
06:00
Гватемала0
Аргентина3
Футбол. Сборные
05:00
Мексика1
Уругвай4
Все события
Фоторепортажи
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соревнования на дистанции в 32 км, в которых приняли участие более 300 спортсменов, состоялись во время масштабного физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню города. В женском забеге не было равных мастеру спорта международного класса по конькобежному спорту, неоднократной победительнице международных стартов по роллер-спорту Марине Зуевой. Серебряным призером стала Анна Нифонтова из национальной сборной Беларуси, а на третьей строке итогового протокола разместилась ее подруга по команде Екатерина Крупенькова.

Читайте также
Марина Зуева завоевала серебро на 3000 м на финальном этапе КМ по конькобежному спорту

Победителем в абсолютной категории стал чемпион мира по роллер-спорту 2017 года Валентин Тибо из Франции. Второе место занял белорусский атлет Егор Доморацкий, третьим финишировал еще один представитель Франции Энцо Дарлен, опередивший на финише на мгновение белорусского конькобежца Игната Головатюка.

В День города у столичного Дворца спорта проводятся турниры по различным видам спорта. Желающие попробовали свои силы в рукопашном бою, волейболе, шахматах, поднятии тяжестей. На проспекте Победителей продолжаются соревнования по баскетболу 3×3, пожарно-спасательному спорту. Увлекательными получились соревнования на драгонботах (многоместные лодки-байдарки), первое место в которых заняли представители команды БРСМ.

Многолюдно и увлекательно было на площадке по силовому экстриму Minsk open cup 2018. Борьбу за кубок вели силачи из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Наиболее зрелищной и тяжелой для атлетов стало задание на перетаскивание трех автомобилей общим весом 8 т. По словам пресс-секретаря федерации силового экстрима Анны Бухты, многие из участников впервые соревновались в этом виде программы. Чемпионом по итогам четырех упражнений стал белорус Александр Курак. В тройку призеров вошли представители Грузии и Литвы.

«Отличная поддержка зрителей, высокая конкуренция среди соперников. Это и помогло сегодня победить. Красивый праздник устроили для всех горожан и гостей,» — отметил Александр Курак.

Восстановить свои силы участникам мероприятий предлагают многочисленные фудкорты. У спортивных площадок слышна в том числе иностранная речь. Многие из зарубежных гостей приятно удивлены размахом праздника и уже завтра собираются прийти посмотреть старт одного из самых масштабных спортивных проектов — Минского полумарафона.

 Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Сборная России обыграла команду Турции на старте Лиги наций
Звезда едет в Россию: Терри бросил Англию ради «Спартака»
Аршавин: Полных трибун на матче с «Зенитом» не жду
Аргентина без Месси обыграла Гватемалу
«Грязные игры»: как швед стал главой биатлона за деньги
Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное медобследование
Олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь