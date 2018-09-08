Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в
Соревнования на дистанции в 32 км, в которых приняли участие более 300 спортсменов, состоялись во время масштабного
Победителем в абсолютной категории стал чемпион мира по
В День города у столичного Дворца спорта проводятся турниры по различным видам спорта. Желающие попробовали свои силы в рукопашном бою, волейболе, шахматах, поднятии тяжестей. На проспекте Победителей продолжаются соревнования по баскетболу 3×3,
Многолюдно и увлекательно было на площадке по силовому экстриму Minsk open cup 2018. Борьбу за кубок вели силачи из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Наиболее зрелищной и тяжелой для атлетов стало задание на перетаскивание трех автомобилей общим весом 8 т. По словам
«Отличная поддержка зрителей, высокая конкуренция среди соперников. Это и помогло сегодня победить. Красивый праздник устроили для всех горожан и гостей,» — отметил Александр Курак.
Восстановить свои силы участникам мероприятий предлагают многочисленные фудкорты. У спортивных площадок слышна в том числе иностранная речь. Многие из зарубежных гостей приятно удивлены размахом праздника и уже завтра собираются прийти посмотреть старт одного из самых масштабных спортивных проектов — Минского полумарафона.