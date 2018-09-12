Виктор Ан не исключил возможности работать тренером в сборной России
В начале сентября шестикратный олимпийский чемпион по
В начале сентября шестикратный олимпийский чемпион по
Как сообщалось, 32-летний Ан принял решение завершить карьеру по семейным обстоятельствам.
Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов ранее сообщал, что готов продолжать сотрудничать с Аном.
«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит слова Ана «Российская газета».