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17:00 (мск), источник: Советский спорт

Виктор Ан не исключил возможности работать тренером в сборной России

В начале сентября шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры.

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Как сообщалось, 32-летний Ан принял решение завершить карьеру по семейным обстоятельствам.

Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов ранее сообщал, что готов продолжать сотрудничать с Аном.

«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит слова Ана «Российская газета».

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