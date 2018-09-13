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14:57 (мск), источник: ТАСС

Кравцов: Предложение Виктору Ану о работе тренером остается в силе

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Предложение Союза конькобежцев России (СКР) Виктору Ану о работе в тренерском штабе национальной сборной по шорт-треку остается в силе. Об этом ТАСС заявил глава СКР Алексей Кравцов.

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5 сентября Кравцов сообщил ТАСС о завершении карьеры 32-летнего Ана, добавив, что тот не будет работать тренером в России. Позднее спортсмен в социальной сети Instagram опубликовал обращение, в котором сообщил, что не исключает своего возвращения в Россию в будущем.

«Наше предложение о сотрудничестве в силе. Я сказал Виктору, что мы его всегда ждем и будем рады, если он решит работать в России», — сказал Кравцов.

Виктор Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории этого вида спорта. Он начал выступление за сборную России в 2011 году, до этого в составе национальной команды Южной Кореи становился трехкратным олимпийским чемпионом ОИ-2006 и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи Виктор Ан решил сменить гражданство и выступить на Олимпиаде 2014 года в Сочи в составе сборной России. За российскую команду он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды — чемпионатов мира, восемь раз — чемпионатов Европы.

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