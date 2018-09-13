Кравцов: Предложение Виктору Ану о работе тренером остается в силе

5 сентября Кравцов сообщил ТАСС о завершении карьеры 32-летнего Ана, добавив, что тот не будет работать тренером в России. Позднее спортсмен в социальной сети Instagram опубликовал обращение, в котором сообщил, что не исключает своего возвращения в Россию в будущем.

«Наше предложение о сотрудничестве в силе. Я сказал Виктору, что мы его всегда ждем и будем рады, если он решит работать в России», — сказал Кравцов.