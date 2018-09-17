Виктор Ан поблагодарил болельщиков и команду за годы в сборной России

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я провел, выступая за сборную России… Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам», — говорится в обращении Ана, размещенном в аккаунте Союза конькобежцев России в социальной сети Instagram.