Ан не согласился стать тренером сборной РФ, так как больше времени хочет уделять семье

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5 сентября глава СКР Алексей Кравцов сообщил ТАСС о завершении карьеры 32-летнего Ана, добавив, что тот не будет работать тренером в России.

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«Скоро начинается новый сезон, в первый раз за долгие годы я не выйду на лед вместе с командой, — говорится в заявлении спортсмена. — Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена. Я считаю это решение своевременным. Конечно, я буду скучать по соревнованиям, по команде и, конечно, по болельщикам».

«Не так давно мы обсуждали с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании моей спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды, но на данный момент я хочу посвятить больше времени своей семье. Сейчас это мое единственное желание. Что будет потом, никогда не знаешь. На этот вопрос сам себе я пока не готов ответить», — отметил Ан.

«Надеюсь, что у команды все будет хорошо, я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам», — добавил спортсмен.

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