Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение этапов КМ после восстановления РУСАДА

«Конечно, это [восстановление РУСАДА] очень важное событие. Это позволит нам уже в следующем году претендовать на проведение международных соревнований, что очень важно. Чемпионаты мира и Европы уже расписаны, а заявки на этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку мы сможем подать», — заявил Кравцов.