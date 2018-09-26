Пятикратная чемпионка ОИ из Голландии обвиняется в применении допинга

Источник: AP 2018

По словам спортсменки, она в течение четырех лет регулярно принимает гормональный препарат тиракс. Данный препарат способствует увеличению гормона тироксина в организме и улучшает метаболизм.

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«Я начала принимать этот препарат после Олимпийских игр в Сочи, поскольку врачи нашли у меня проблемы с щитовидной железой и прописали это средство. Меня раздражает, что некоторые употребляют тиракс без медицинских показаний, что негативно влияет на тех людей, которым это лекарство необходимо», — цитирует Вюст Omroep Brabant.

При этом голландка отметила, что выступает против допинга и выразила недовольство в связи с обвинениями в ее адрес.