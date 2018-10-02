Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Футбол. Еврокубки
19:55
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:55
Ювентус
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
29Карпин поборол Карреру
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
16:04 (мск), источник: ТАСС

ЕСПЧ обязал Спортивный арбитражный суд выплатить пятикратной чемпионке ОИ Пехштайн €8 тыс

ТАСС, 2 октября. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), но обязал выплатить спортсменке €8 тыс. в качестве компенсации за лишение ее права на справедливое разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пехштайн подала апелляцию на решение CAS, обвинив суд в недостаточной независимости и беспристрастности в разбирательстве дела о двухлетней дисквалификации спортсменки. Немка указывала на недостаток независимости CAS на примере назначения судей и отказе проводить публичные слушания.

Читайте также
Отцы и дети Олимпийских игр. Почему на Олимпиаде возраст не имеет значения

ЕСПЧ назвал претензии Пехштайн слишком расплывчатыми и гипотетическими. При этом суд согласился с Пехштайн в вопросе, который касается публичных слушаний. ЕСПЧ считает, что слушания должны были быть открытыми, а CAS нарушил право спортсменки на справедливое судебное разбирательство. Поэтому CAS обязан выплатить немке €8 тыс.

CAS выпустил пресс-релиз, в котором согласился с решениемЕСПЧ. Публичный характер судебных процедур являетсяосновополагающим принципом одной из статей Европейскойконвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). В деле Пехштайн CAS должен был разрешить публичныеслушания после запроса спортсменки, так как особыхоснований для его отклонения не было. При этом отмечается, что дело Пехштайн рассматривалось в суде в 2010 году, а CASиз года в год пересматривает свои структуры и правиладля укрепления независимости и эффективности работы, включая увеличение количества дел с публичнымислушаниями.

46-летняя Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, а также дважды серебряной и дважды бронзовой медалисткой Игр.

Немка является рекордсменкой в истории конькобежного спорта по количеству побед на Олимпиадах, а также занимает второе место в истории по общему количеству медалей, уступая только голландке Ирен Вюст (11 наград). Также Пехштайн — чемпионка мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. Немка 11 раз подряд (1996−2006) становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье.

История дела

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована на двухлетний срок на основании абнормальных показателей анализа крови, из-за чего была вынуждена пропустить Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Спортсменка подавала апелляцию в CAS, но та была отклонена. По окончании срока дисквалификации несколько функционеров Международного союза конькобежцев (ISU) признали, что допустили ошибку.

Ранее Пехштайн подала судебный иск к ISU с целью возмещения убытков, понесенных ею в период двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Конькобежка требовала от организации выплатить ей €4,4 млн. Немецкий федеральный суд отклонил иск и подтвердил полномочия CAS, которые были оспорены в этом судебном деле.

 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок
«Динамо» увольняет тренера, но делает странный выбор Крикунова
UFC опубликовал анонс боя Нурмагомедов — Макгрегор (видео)
Рейтинг главных звезд сезона: в США продолжают душить Овечкина
Матч «Спартак» — «Зенит» покажут только по платному ТВ
«Делаем акцент на резерв». Юношеские ОИ пройдут в Буэнос-Айресе
«МЮ» проявляет интерес к бывшему футболисту «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь