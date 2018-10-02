ЕСПЧ обязал Спортивный арбитражный суд выплатить пятикратной чемпионке ОИ Пехштайн €8 тыс

Источник: РИА "Новости"

Пехштайн подала апелляцию на решение CAS, обвинив суд в недостаточной независимости и беспристрастности в разбирательстве дела о двухлетней дисквалификации спортсменки. Немка указывала на недостаток независимости CAS на примере назначения судей и отказе проводить публичные слушания.

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ЕСПЧ назвал претензии Пехштайн слишком расплывчатыми и гипотетическими. При этом суд согласился с Пехштайн в вопросе, который касается публичных слушаний. ЕСПЧ считает, что слушания должны были быть открытыми, а CAS нарушил право спортсменки на справедливое судебное разбирательство. Поэтому CAS обязан выплатить немке €8 тыс.

CAS выпустил пресс-релиз, в котором согласился с решениемЕСПЧ. Публичный характер судебных процедур являетсяосновополагающим принципом одной из статей Европейскойконвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). В деле Пехштайн CAS должен был разрешить публичныеслушания после запроса спортсменки, так как особыхоснований для его отклонения не было. При этом отмечается, что дело Пехштайн рассматривалось в суде в 2010 году, а CASиз года в год пересматривает свои структуры и правиладля укрепления независимости и эффективности работы, включая увеличение количества дел с публичнымислушаниями.

46-летняя Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, а также дважды серебряной и дважды бронзовой медалисткой Игр.

Немка является рекордсменкой в истории конькобежного спорта по количеству побед на Олимпиадах, а также занимает второе место в истории по общему количеству медалей, уступая только голландке Ирен Вюст (11 наград). Также Пехштайн — чемпионка мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. Немка 11 раз подряд (1996−2006) становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье.

История дела

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована на двухлетний срок на основании абнормальных показателей анализа крови, из-за чего была вынуждена пропустить Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Спортсменка подавала апелляцию в CAS, но та была отклонена. По окончании срока дисквалификации несколько функционеров Международного союза конькобежцев (ISU) признали, что допустили ошибку.