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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м

В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

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Источник: РИА "Новости"

В мужских соревнованиях на дистанции 500 м победу одержал двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников. Второе место занял Виктор Муштаков. Третий результат продемонстрировал Руслан Захаров.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Мужчины. 500 м
1. Павел Кулижников (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,64.
2. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 34,66.
3. Руслан Захаров (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 35,18.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область — Краснодарский край) и Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — по 35,26.
6. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 35,40.

Чемпионат России завершится 28 октября.

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