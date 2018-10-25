Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м

В мужских соревнованиях на дистанции 500 м победу одержал двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников. Второе место занял Виктор Муштаков. Третий результат продемонстрировал Руслан Захаров.