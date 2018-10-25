Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м
В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
В мужских соревнованиях на дистанции 500 м победу одержал двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников. Второе место занял Виктор Муштаков. Третий результат продемонстрировал Руслан Захаров.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
Мужчины. 500 м
1. Павел Кулижников (Краснодарский край — Мурманская область) — 34,64.
2. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 34,66.
3. Руслан Захаров (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 35,18.
4. Артём Кузнецов (Вологодская область — Краснодарский край) и Алексей Есин (Московская область — Краснодарский край) — по 35,26.
6. Руслан Мурашов (Краснодарский край — Мурманская область) — 35,40.
Чемпионат России завершится 28 октября.