Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне

В состав сборной на первые этапы Кубка мира согласно условиям отбора смогут попасть победители чемпионата России при наличии квалификационного норматива, выполненного в период с 1 июля 2017 года на стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионатах и первенствах страны.

Также спортсмены при наличии тех же нормативов могут быть включены в заявку команды решением совета тренеров сборной и Высшего экспертного совета Союза конькобежцев России. Победителям в масс-старте место в сборной на первые этапы Кубка мира будет гарантировано в случае, если они станут призерами на других дистанциях.