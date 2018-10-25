Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России в Коломне
КОЛОМНА (Московская область), 25 окт — РИА Новости. Конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России, который проходит в Коломне.
КОЛОМНА (Московская область), 25 окт — РИА Новости. Конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 м на чемпионате России, который проходит в Коломне.
Результат Юскова — 1 минута 44,48 секунды. Вторым стал Сергей Трофимов (1.46,88), третьим — Сергей Грязцов (1.47,48).
В состав сборной на первые этапы Кубка мира согласно условиям отбора смогут попасть победители чемпионата России при наличии квалификационного норматива, выполненного в период с 1 июля 2017 года на стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионатах и первенствах страны.
Также спортсмены при наличии тех же нормативов могут быть включены в заявку команды решением совета тренеров сборной и Высшего экспертного совета Союза конькобежцев России. Победителям в