Воронина — чемпион России на дистанции 3000 метров

Спортсменка прошла дистанцию за 4 минуты и 5,57 секунды. Второй стала Евгения Лаленкова (+5,83). Третья — Елена Сохрякова (+6,32). Чемпионат России является отборочным этапом к участию в международных соревнованиях. Соревнования проходят в Коломне.