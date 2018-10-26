Воронина — чемпион России на дистанции 3000 метров
Бронзовый призер Олимпиады 2018 года Наталья Воронина стала чемпион России по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров.
Бронзовый призер Олимпиады 2018 года Наталья Воронина стала чемпион России по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров.
Спортсменка прошла дистанцию за 4 минуты и 5,57 секунды. Второй стала Евгения Лаленкова (+5,83). Третья — Елена Сохрякова (+6,32). Чемпионат России является отборочным этапом к участию в международных соревнованиях. Соревнования проходят в Коломне.