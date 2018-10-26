Александр Румянцев выиграл 5000 метров на чемпионате России в Коломне
КОЛОМНА (Московская область), 26 окт — РИА Новости. Александр Румянцев победил на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.
КОЛОМНА (Московская область), 26 окт — РИА Новости. Александр Румянцев победил на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.
В пятницу Румянцев преодолел дистанцию за 6 минут 20,46 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (6.23,25). Тройку призеров замкнул Данила Семериков (6.25,04).
Согласно условиям отбора, в состав сборной на первые этапы Кубка мира смогут попасть победители чемпионата России при наличии квалификационного норматива, выполненного в период с 1 июля 2017 года на стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионатах и первенствах страны.
Также спортсмены при наличии тех же нормативов могут быть включены в заявку команды решением совета тренеров сборной и Высшего экспертного совета Союза конькобежцев России. Победителям в