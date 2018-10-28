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15:41 (мск), источник: ТАСС

Конькобежцы Кулижников и Фаткулина вошли в состав сборной России на стартовые этапы КМ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Павел Кулижников и Ольга Фаткулина выступят в составе сборной России на стартовых этапах Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом ТАСС сообщила директор по спорту высших достижений Союза конькобежцев России Виктория Гоготова.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в подмосковной Коломне завершился чемпионат России на отдельных дистанциях, который стал отборочным на первые этапы Кубка мира.

«В состав мужской сборной вошли Кулижников, Руслан Захаров, Виктор Муштаков, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Виктор Лобас, Алексей Есин, Руслан Захаров, Михаил Казелин и Александр Подольский. В женской команде выступят Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Анастасия Коркина, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова», — сказала Гоготова.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет с 26 по 28 ноября в японском Обихиро. Китайский Харбин примет второй этап соревнований, он пройдет с 23 по 25 ноября.

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