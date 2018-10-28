У Кулижникова новый конкурент. Из России

Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Слован0
СКА1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Эвертон0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона2
Реал1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Львов1
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг0
Шальке-040
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Луч1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика1
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир3
Краснодар-23
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Реймс2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа2
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ0
Фрозиноне3
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Рома
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард1
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
16:30
Бернли0
Челси4
Футбол. Зарубежный
16:30
Кристал Пэлас2
Арсенал2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
Динамо0
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит3
Северсталь2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К3
Сибирь2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород0
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
15:30
Нюрнберг1
Айнтрахт Ф1
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
15:00
АвтомобилистОТ2
Спартак1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од0
Карпаты5
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Витязь1
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло2
Болонья2
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс5
Сибирь2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-21
Томь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Бетис0
Хоккей. НХЛ
29.10
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
29.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Ак Барс5
Все события
Фоторепортажи
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Кулижникова новый конкурент. Из России

В конькобежном спорте зажигаются новые звезды.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В Коломне прошел чемпионат России, по итогам которого сформировался состав сборной на первые этапы Кубка мира. Главный его итог: у нашей команды есть не только многолетние и всем известные лидеры, но и молодняк с очень серьезными перспективами.

Кулижников и Юсков пишем, Муштаков в уме

Если прежде внутри страны конкуренцию лучшему спринтеру мира Павлу Кулижникову мог составить только его товарищ по группе и обладатель второго в истории времени на 500 м Руслан Мурашов, то теперь появился еще один возмутитель спокойствия. Виктор Муштаков. Ему только 21 год. Тренируется он, что неудивительно, все в той же группе Дмитрия Дорофеева. Уже как второй год. Вроде бы и в прошлом сезоне Муштаков был готов неплохо, но слишком уж хотел проявить себя на отборе и влип в два фальстарта. Год, как показало время, даром не прошел. Да у Дорофеева по-другому и не могло быть.

На этот раз Виктор пробежал 500 м с солиднейшими 34,66. Это вообще-то результат уровня призов на чемпионате мира. Каких-то 0,02 он проиграл Кулижникову. Которого называет одним из своих кумиров. Не хило для парня, которого еще неделю назад знали разве что специалисты конькобежного спорта. Вслед за этим Муштаков стал вторым на 1000 м. Уступив лишь все тому же Кулижникову. На этой дистанции результат, правда, не столь внушительный, но обыграть Дениса Юскова, вице-чемпиона мира-2016 на этой дистанции, дорогого стоит. Так что за этим парнем по сезону следить будет очень интересно.

Главные же действующие лица в мужской сборной все те же: мультичемпионы мира Кулижников и Юсков.

Павел, очевидно, в отличной форме и хорошем настроении. Прошлый, психологически тяжелейший сезон, судя по всему, забыт. В Коломне самый быстрый конькобежец мира подтвердил свой статус, показав лучший результат сезона в мире на 500 — 34,64. На 1000 у Кулижникова на данный момент пятый результат — 1.08,66. Выделяется на этой дистанции пока «лучший друг» наших спортсменов Кьелд Нейс, в активе которого уже 1.07,70.

А вот на 1500 на первой строчке текущего мирового рейтинга, конечно же, Юсков. На отборе он привез ближайшим преследователям более двух секунд. И даже канадцы, которые свой национальный чемпионат проводили на высокогорном катке в Калгари, к 1.44,48 в исполнении россиянина и близко не приблизились. На этой дистанции Денис доминирует, за исключением отдельных эпизодов, вот уже пять лет. И останавливаться на этом собирается.

Качанова — новый лидер в спринте?

Еще одним открытием чемпионата России стала 21-летняя Дарья Качанова. Она не стала такой же сенсацией, как Муштаков. Ведь у нее, в отличие от Виктора, есть личная медаль юниорского чемпионата мира, да и по взрослым в прошлом сезоне она побегала — на чемпионате Европы-2018, например, стала пятой на 500 м. Однако едва ли кто ожидал, что в Коломне Дарья сначала выиграет пятисотку, оставив за спиной опытных Ольгу Фаткулину и Ангелину Голикову, а потом повторит тот же номер и на 1000 м. Правда, «тысячу» из-за простуды пропускала Екатерина Шихова, которая в сезоне уже бежала почти на секунду быстрее победного времени Качановой. Но, тем не менее, Дарья теперь имеет железное место в команде.

Что любопытно, тренируется она не в сборной, а в Нижнем Новгороде под руководством Владимира Акилова. Они с тренером убеждены, что этот путь продуктивнее. Если сумеют по ходу сезона приблизиться к тройке на Кубке мира — вопросов к ним не будет точно. Хотя сделать это уже в нынешнем сезоне будет непросто.

А вот кто точно нацеливается на пьедестал, так это опытная Шихова. Чемпионат страны она пропустила, но на Кубке России, который состоялся двумя неделями ранее, показала крайне оптимистичные результаты на 1000 и 1500 м.

На длинных дистанциях — 3000 и 5000 м — ждем позитива от олимпийского призера Натальи Ворониной. В межсезонье во время сборов она упала с велосипеда и получила сотрясение мозга, однако кардинально подготовку даже столь неприятное происшествие ей не сломало. На отборе Воронина оформила победный дубль, при этом на 5000 м показала третий результат сезона в мире.

Состав сборной России на японские этапы Кубка мира

Женщины. Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Анастасия Коркина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова.

Мужчины. Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Виктор Лобас, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Алексей Есин, Александр Подольский, Михаил Казелин.

Расписание этапов Кубка мира

16—18 ноября. Обихиро, Япония
23—25 ноября. Томакомай, Япония
7—9 декабря. Томашов-Мазовецки, Польша
14—16 декабря. Херенвен, Нидерланды
1—3 февраля. Хамар, Норвегия
9—10 марта. Солт-Лэйк-Сити, США​.

 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
Фернандеш принес «Локомотиву» победу в Красноярске
«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»
«Перевоспитаем»: Кадыров приютит Кокорина и Мамаева
«Челси» на выезде разгромил «Бернли»
«Барселона» и «Реал» сражаются в класико (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь