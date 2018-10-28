У Кулижникова новый конкурент. Из России

Источник: Спорт-Экспресс

В Коломне прошел чемпионат России, по итогам которого сформировался состав сборной на первые этапы Кубка мира. Главный его итог: у нашей команды есть не только многолетние и всем известные лидеры, но и молодняк с очень серьезными перспективами.

Кулижников и Юсков пишем, Муштаков в уме

Если прежде внутри страны конкуренцию лучшему спринтеру мира Павлу Кулижникову мог составить только его товарищ по группе и обладатель второго в истории времени на 500 м Руслан Мурашов, то теперь появился еще один возмутитель спокойствия. Виктор Муштаков. Ему только 21 год. Тренируется он, что неудивительно, все в той же группе Дмитрия Дорофеева. Уже как второй год. Вроде бы и в прошлом сезоне Муштаков был готов неплохо, но слишком уж хотел проявить себя на отборе и влип в два фальстарта. Год, как показало время, даром не прошел. Да у Дорофеева по-другому и не могло быть.

На этот раз Виктор пробежал 500 м с солиднейшими 34,66. Это вообще-то результат уровня призов на чемпионате мира. Каких-то 0,02 он проиграл Кулижникову. Которого называет одним из своих кумиров. Не хило для парня, которого еще неделю назад знали разве что специалисты конькобежного спорта. Вслед за этим Муштаков стал вторым на 1000 м. Уступив лишь все тому же Кулижникову. На этой дистанции результат, правда, не столь внушительный, но обыграть Дениса Юскова, вице-чемпиона мира-2016 на этой дистанции, дорогого стоит. Так что за этим парнем по сезону следить будет очень интересно.

Главные же действующие лица в мужской сборной все те же: мультичемпионы мира Кулижников и Юсков.

Павел, очевидно, в отличной форме и хорошем настроении. Прошлый, психологически тяжелейший сезон, судя по всему, забыт. В Коломне самый быстрый конькобежец мира подтвердил свой статус, показав лучший результат сезона в мире на 500 — 34,64. На 1000 у Кулижникова на данный момент пятый результат — 1.08,66. Выделяется на этой дистанции пока «лучший друг» наших спортсменов Кьелд Нейс, в активе которого уже 1.07,70.

А вот на 1500 на первой строчке текущего мирового рейтинга, конечно же, Юсков. На отборе он привез ближайшим преследователям более двух секунд. И даже канадцы, которые свой национальный чемпионат проводили на высокогорном катке в Калгари, к 1.44,48 в исполнении россиянина и близко не приблизились. На этой дистанции Денис доминирует, за исключением отдельных эпизодов, вот уже пять лет. И останавливаться на этом собирается.

Качанова — новый лидер в спринте?

Еще одним открытием чемпионата России стала 21-летняя Дарья Качанова. Она не стала такой же сенсацией, как Муштаков. Ведь у нее, в отличие от Виктора, есть личная медаль юниорского чемпионата мира, да и по взрослым в прошлом сезоне она побегала — на чемпионате Европы-2018, например, стала пятой на 500 м. Однако едва ли кто ожидал, что в Коломне Дарья сначала выиграет пятисотку, оставив за спиной опытных Ольгу Фаткулину и Ангелину Голикову, а потом повторит тот же номер и на 1000 м. Правда, «тысячу» из-за простуды пропускала Екатерина Шихова, которая в сезоне уже бежала почти на секунду быстрее победного времени Качановой. Но, тем не менее, Дарья теперь имеет железное место в команде.

Что любопытно, тренируется она не в сборной, а в Нижнем Новгороде под руководством Владимира Акилова. Они с тренером убеждены, что этот путь продуктивнее. Если сумеют по ходу сезона приблизиться к тройке на Кубке мира — вопросов к ним не будет точно. Хотя сделать это уже в нынешнем сезоне будет непросто.

А вот кто точно нацеливается на пьедестал, так это опытная Шихова. Чемпионат страны она пропустила, но на Кубке России, который состоялся двумя неделями ранее, показала крайне оптимистичные результаты на 1000 и 1500 м.

На длинных дистанциях — 3000 и 5000 м — ждем позитива от олимпийского призера Натальи Ворониной. В межсезонье во время сборов она упала с велосипеда и получила сотрясение мозга, однако кардинально подготовку даже столь неприятное происшествие ей не сломало. На отборе Воронина оформила победный дубль, при этом на 5000 м показала третий результат сезона в мире.

Состав сборной России на японские этапы Кубка мира

Женщины. Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Анастасия Коркина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова.

Мужчины. Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Виктор Лобас, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Алексей Есин, Александр Подольский, Михаил Казелин.



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