Россиянка Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку
ТАСС, 5 ноября. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место на дистанции 1000 м на первом этапе Кубка мира по
ТАСС, 5 ноября. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место на дистанции 1000 м на первом этапе Кубка мира по
Победу одержала голландка Сюзанна Схюлтинг (1.29,257), третьей стала француженка Вероник Пьеррон (1.30,419).
Это вторая медаль сборной России на турнире. В субботу Екатерина Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м.