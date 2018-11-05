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02:04 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку

ТАСС, 5 ноября. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место на дистанции 1000 м на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари. Она показала результат 1 минута 30,350 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала голландка Сюзанна Схюлтинг (1.29,257), третьей стала француженка Вероник Пьеррон (1.30,419).

Это вторая медаль сборной России на турнире. В субботу Екатерина Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м.

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