Абзал Ажгалиев завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по шорт-треку и установил рекорд Казахстана

Ажгалиев стал вторым на дистанции 500 метров с результатом 40,136 секунды. Казахстанец уступил только олимпийскому чемпиону на этой дистанции китайцу У Дацзину (39,915). Замкнул тройку еще один олимпийский чемпион Шандор Лю из Венгрии.

«Старт сезона выдался успешным. В первый день до полуфинала дошел, но, к сожалению, без медали. И в заключительный день первого этапа дошел до финала, занял второе место. В финале бежал с тремя олимпийскими чемпионами. Сезон начался, надеюсь, еще удастся порадовать победами», — прокомментировал медаль Ажгалиев.

На дистанции 1000 метров в главный финал пробился другой предствитель Казахстана — Еркебулан Шамуханов. Его итоговым результатом стало пятое место.

В финале В приняли участие две эстафетные команды — женская и смешанная. Обе заняли пятое место среди всех участвующих составов. Женскую команду представили Анастасия Крестова, Асель Тайшманова, Ольга Тихонова и Йонг А Ким. В составе микса выступили Абзал Ажигалиев, Денис Никиша, Анастасия Крестова, Йонг А Ким.