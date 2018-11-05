Абзал Ажгалиев завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по шорт-треку и установил рекорд Казахстана
Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по
Казахстанец Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по
Ажгалиев стал вторым на дистанции 500 метров с результатом 40,136 секунды. Казахстанец уступил только олимпийскому чемпиону на этой дистанции китайцу У Дацзину (39,915). Замкнул тройку еще один олимпийский чемпион Шандор Лю из Венгрии.
«Старт сезона выдался успешным. В первый день до полуфинала дошел, но, к сожалению, без медали. И в заключительный день первого этапа дошел до финала, занял второе место. В финале бежал с тремя олимпийскими чемпионами. Сезон начался, надеюсь, еще удастся порадовать победами», — прокомментировал медаль Ажгалиев.
На дистанции 1000 метров в главный финал пробился другой предствитель Казахстана — Еркебулан Шамуханов. Его итоговым результатом стало пятое место.
В финале В приняли участие две эстафетные команды — женская и смешанная. Обе заняли пятое место среди всех участвующих составов. Женскую команду представили Анастасия Крестова, Асель Тайшманова, Ольга Тихонова и Йонг А Ким. В составе микса выступили Абзал Ажигалиев, Денис Никиша, Анастасия Крестова, Йонг А Ким.
Во втором этапе, который состоится США, не примет участие Ажгалиев. Туда отправится только часть команды. В свою очередь третий этап пройдет в Алматы.