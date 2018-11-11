Просвирнова завоевала серебро на втором этапе Кубка мира по шорт-треку

Источник: РИА "Новости"

Просвирнова в финале финишировала с результатом 1 минута 25,509 секунды, уступив лишь представительнице Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (1.28,436). Замкнула тройку лучших китаянка Фань Кэсинь (1.28,769). Россиянка Эмина Малагич пробилась в финал В и в итоговом протоколе заняла восьмое место. Еще одна представительница России Вера Рассказова не сумела отобраться в четвертьфина.

На дистанции 1500 м у женщин победу праздновала Чхве Мин Джон из Южной Кореи (2.20,859). Россиянка Екатерина Ефременкова в финальном забеге была дисквалифицирована и в итоговом протоколе стала седьмой. Еще одна представительница России Екатерина Константинова приняла участие в финале В, а в общей классификации заняла 11 место. Другая россиянка Юлия Береснева завершила выступление на стадии ¼ финала.

У мужчин на дистанции 1000 м победил венгр Шандор Лю-Шаолинь (1.24,571). Лучший из россиян Артем Козлов был дисквалифицирован в полуфинале и стал в итоговом протоколе 10-м. Другие представители России Александр Шульгинов (11-е место) и Константин Ивлиев (18) завершили борьбу в четвертьфинале.