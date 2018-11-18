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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Румянцев стал вторым на 5000 м на этапе Кубка мира в Японии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский конькобежец Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в японском Обихиро.

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Румянцев с результатом 6 минут 17,677 секунды проиграл только голландцу Патрику Русту (6.13,019). Третьим стал еще один представитель Нидерландов Марсель Боскер (6.18,121). Сергей Трофимов занял шестое место с личным рекордом (6.21,343).

Как сообщает ad.nl, четырехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер снялся с этой дистанции из-за проблем со спиной, которые беспокоили его еще на национальном отборе.

Ранее на этой дистанции в дивизионе В призерами стали двое россиян — Данила Семериков (6.20,494) показал второй результат, а Руслан Захаров (6.21,664) — третий.

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