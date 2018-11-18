Румянцев стал вторым на 5000 м на этапе Кубка мира в Японии

Румянцев с результатом 6 минут 17,677 секунды проиграл только голландцу Патрику Русту (6.13,019). Третьим стал еще один представитель Нидерландов Марсель Боскер (6.18,121). Сергей Трофимов занял шестое место с личным рекордом (6.21,343).

Как сообщает ad.nl, четырехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер снялся с этой дистанции из-за проблем со спиной, которые беспокоили его еще на национальном отборе.