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12:55 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная РФ победила в командном спринте на этапе КМ по конькобежному спорту

ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России завоевала золото в командном спринте на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро.

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В состав российской команды вошли Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Россиянки показали результат 1 минута 27,230 секунды. Второе место заняла команда Японии (1.27,350), третьей стала сборная Нидерландов (1.28,810).

Это пятое золото российских спортсменов на этапе Кубка мира в Японии. Ранее Павел Кулижников победил в забегах на 1000 м и 500 м, Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 м, а мужская сборная выиграла командную гонку.

Стартовый этап Кубка мира завершится 18 ноября.

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