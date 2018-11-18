Женская сборная РФ победила в командном спринте на этапе КМ по конькобежному спорту

Это пятое золото российских спортсменов на этапе Кубка мира в Японии. Ранее Павел Кулижников победил в забегах на 1000 м и 500 м, Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 м, а мужская сборная выиграла командную гонку.