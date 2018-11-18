Женская сборная РФ победила в командном спринте на этапе КМ по конькобежному спорту
ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России завоевала золото в командном спринте на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро.
ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России завоевала золото в командном спринте на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро.
В состав российской команды вошли Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Россиянки показали результат 1 минута 27,230 секунды. Второе место заняла команда Японии (1.27,350), третьей стала сборная Нидерландов (1.28,810).
Это пятое золото российских спортсменов на этапе Кубка мира в Японии. Ранее Павел Кулижников победил в забегах на 1000 м и 500 м, Денис Юсков стал лучшим на дистанции 1500 м, а мужская сборная выиграла командную гонку.
Стартовый этап Кубка мира завершится 18 ноября.