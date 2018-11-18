Кулижников и Юсков: вот это начало! На 1-м этапе КМ сборная России обыграла всех

Источник: Советский спорт

По количеству побед в Обихиро наши опередили всех, включая голландцев и хозяев катка. Напомню, что в олимпийском Пхенчхане представители этих двух стран взяли 10 (семь и три соответственно) чемпионских титулов. Но там россиян почти не было из-за многочисленных дисквалификаций до Игр доехали лишь трое конькобежцев.

Сейчас же в Японию сборная прибыла в полном, боевом составе. И не только наша, но и большинство остальных команд. Не хватало разве что 28-кратного чемпиона мира Свена Крамера, но с ним пока непонятно: сможет ли знаменитый голландец еще когда-нибудь стать самим собой прежним. Уж очень сильно Крамеру досаждает травма спины. В Японию он прилетел и даже выступил в резервной группе В на непрофильной дистанции 1500 м (4-е место), но в воскресенье вынужден был сняться с любимых пяти километров.

Где приятной неожиданностью стало серебро Александра Румянцева. Для нашего стайера, которому 5 декабря исполнится 30, это повторение лучшего результата в кубковой карьере после Минска-2018 и того же Обихиро-2014. Кроме того, Румянцев с Сергеем Трофимовым и Данилой Семериковым сенсационно обыграли голландцев в командной гонке преследования. В этой дисциплине россияне не знали побед аж с 2011 года.

Как видите, на японском этапе наша сборная была хороша не только признанными лидерами: медали разного достоинства завоевали 11 конькобежцев! Хотя золото на индивидуальных дистанциях добыли именно те, от кого этого ждали, — рекордсмены и многократные чемпионы мира Павел Кулижников и Денис Юсков.

В первый день этапа Кулижников бежал 500 м в одной паре с чемпионом Пхенчхара Хавардом Лоренценом. Наш спринтер выиграл разгон, но на входе в последний поворот (по большому радиусу) допустил сбой и уступил норвежцу четыре сотых. После финиша Лоренцен искренне радовался победе было видно, как ему важно превзойти именно Кулижникова. Впрочем, на следующий день Павел уже не оставил конкурентам никаких шансов: выиграл пятисотку с лучшим результатом сезона в мире (34,61) и возглавил соответствующий зачет КМ.

Юсков на коронной полуторке тоже поставил на место обладателя золотой медали Игр-2018 Кьелда Нюйса. Российский скороход за счет отменного последнего круга привез голландцу на финише 0,26. Нюйс был явно уязвлен (еще и потому, что на тот момент у его сборной в Обихиро не было ни одной победы) и в воскресенье попытался взять реванш на тысяче, где он тоже является чемпионом Пхенчаха. Но здесь голландцу досталось уже от Кулижникова: они бежали вместе и поединок закончился в пользу россиянина с разницей более полусекунды.

Эти два поражения так разозлили Нюйса, что в командном спринте, завершавшем программу этапа, он просто рвал и метал и завоевал-таки свое единственную золотую награду. Кстати, в отличие от прошлого сезона, сейчас почти все выставили на эту неолимпийскую дисциплину сильнейших. Тем ценнее победа нашей женской команды, опередившей японок с самой королевой спринта Нао Кодайрой.