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11:46 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе КМ в Японии

ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томакомае (Япония).

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова 4,32 секунды уступили японкам (3 минуты 2,370 секунды), занявшим первое место. Серебро завоевала команда Канады (+3,58).

Это первый комплект медалей, разыгранный на втором этапе Кубка мира, который завершится 25 ноября.

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