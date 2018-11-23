Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе КМ в Японии
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томакомае (Япония).
ТАСС, 23 ноября. Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томакомае (Япония).
Россиянки Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова 4,32 секунды уступили японкам (3 минуты 2,370 секунды), занявшим первое место. Серебро завоевала команда Канады (+3,58).
Это первый комплект медалей, разыгранный на втором этапе Кубка мира, который завершится 25 ноября.