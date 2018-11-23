Россиянка Качанова стала третьей на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии
ТАСС, 23 ноября. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Томакомае (Япония).
ТАСС, 23 ноября. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Томакомае (Япония).
Спортсменка уступила 0,79 секунды японке Нао Кодайре, ставшей первой (38,030 секунды). Второе место заняла представительница Австрии Ванесса Херцог (отставание 0,49).
Россиянки Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова заняли четвертое (+0,80) и шестое (+1,02) места соответственно.
Ранее в пятницу российские спортсменки стали третьими в командной гонке.
Этап Кубка мира в Томакомае завершится 25 ноября.