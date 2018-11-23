Россиянка Качанова стала третьей на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии

Россиянка Качанова стала третьей на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии

ТАСС, 23 ноября. Российская конькобежка Дарья Качанова заняла третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Томакомае (Япония).