Белорус Виталий Михайлов победил на этапе КМ по конькобежному спорту в Японии

Шестнадцать кругов на открытом катке один из лидеров нашей команды преодолел за 8 мин. 06,54 сек. и получил 120 очков. Второе место занял Ум Чен Хо из Республики Корея, а бронзовым призером стал Барт Свингс из Бельгии.

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Другой представитель Беларуси Алексей Кирпичник занял в масс-старте шестое место. В женской гонке с массового старта белоруска Марина Зуева стала 21-й.

Как отметили в Белорусском союзе конькобежцев, для Виталия Михайлова это первое золото Кубка мира. Стоит отметить, что 32-летний белорус одержал победу после травмы, полученной в июле.