Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни

Источник: РИА "Новости"

Новый 1966 год Артамонова встречала с семьей. Внезапно в дверь постучали. На пороге стоял изрядно выпивший муж Инги Геннадий Воронин. Она впустила незваного гостя. Слушать пьяные обвинения супруга было невыносимо, но Инга умела терпеть.

Будущая чемпионка родилась в августе 1936 года — на ее детство пришлась война, голод и развод родителей. В результате Артамонова заработала туберкулез, с которым боролась многие годы. Помогал спорт.

Девочка пошла в секцию академической гребли и еще до окончания школы стала мастером спорта и дважды чемпионкой СССР. Инге предрекали успех, но внезапно она перешла в конькобежный спорт.

Тренеры отговаривали Артамонову, доказывали, что с ее ростом (177 сантиметров) невозможно достичь больших результатов. И поначалу Инга действительно занимала последние места, однако постепенно вышла в лидеры страны — в 1956 году выиграла чемпионат СССР, а уже через год поехала на первенство мира. Там 20-летняя Инга Артамонова стала абсолютной чемпионкой.

Это стало началом большого пути. Спортсменка продолжала завоевывать первые места и бить рекорды — на мировом первенстве 1958-го она вновь стала абсолютной чемпионкой.

Карьера Артамоновой складывалась идеально — болельщики носили ее на руках, впереди был новый чемпионат мира и Олимпиада. Но внезапно Ингу отцепили от сборной. У спортсменки не было травм, а результаты на отборочных соревнованиях впечатляли.

Причиной стала запятнанная анкета Артамоновой. На первенстве мира в шведском Кристинехамне Инга познакомилась с членом шведского оргкомитета по имени Бенгт и влюбилась в него. Роман с неблагонадежным иностранцем не прошел незамеченным для советской госбезопасности. Спортсменку вызвали в КГБ, сократили зарплату с 3000 рублей в месяц до 800 и дали понять: строишь личную жизнь со шведом — рушишь жизнь себе и своей семье.

Конькобежка оборвала связь с Бенгтом, вернулась в Россию, однако стала невыездной. Сначала ее не пустили на чемпионат мира, а затем и на главный старт в жизни любого спортсмена — Олимпийские игры. Это было в 1960 году.

Абсолютной чемпионке мира пришлось заново строить жизнь в СССР. В том числе и личную. В общежитии, где она жила, Инга встретила коллегу по сборной Геннадия Воронина. Он упорно ухаживал за ней, и в конце концов они поженились.

Карьера Артамоновой тоже пошла в гору. В 1962 году ей удалось завоевать пять золотых медалей на чемпионате страны, получить высшую награду мирового первенства и побить четыре мировых рекорда, превысив прежнюю сумму в конькобежном многоборье более чем на 10 очков.

Ингу поддерживали тысячи советских людей. Спортсменке пачками приходили письма от поклонников, в том числе и от детей: «Здравствуйте, Инга! Вам пишет свердловская пионерка Тамара Шиманова. Обещаю Вам, что буду учиться только на “отлично”. Знайте, когда будут соревнования первенства мира, что за Вас болеет пионерка из Свердловска. Вы для меня, Инга, во всем пример».

Артамонова начала готовиться к Олимпиаде, однако за полгода до Игр в Инсбруке у спортсменки обнаружили язву. Восстановление после болезни было долгим и сложным. Тренеры поставили ультиматум: чтобы попасть в сборную, необходимо занять минимум третье место на отборочных соревнованиях. Конькобежка стала второй.

Источник: РИА "Новости"

Но ни любовь болельщиков, ни впечатляющие результаты не перечеркнули ее прошлую неблагонадежность. На Олимпийские игры 1964 года в Австрию вместо Артамоновой поехала Лидия Скобликова.

Однако Инга не сдалась и на чемпионате СССР опередила Скобликову, к тому времени завоевавшую на Олимпиаде четыре золотые награды. «На уральскую молнию нашелся московский громоотвод», — писала советская пресса.

Через год Артамонова в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой мира (рекорд спортсменки до сих пор не побит никем из российских конькобежек). Инга надеялась, что следующие Олимпийские игры пройдут уже с ее участием.

Нож в спину

Пока Артамонова завоевывала популярность, ее муж, так и не добившись больших успехов, закончил карьеру и стал тренером. Воронина раздражали успехи жены, он ревновал Ингу, много пил и устраивал бесконечные скандалы. По словам чемпиона мира Бориса Стенина, Геннадий избивал Ингу: «Мы часто видели ее с синяками. Хорошего о нем ничего не могу сказать». Эту информацию подтверждал и тренер сборной СССР Константин Кудрявцев: «Я часто видел ее с синяками на лице. Он пил и жил за ее счет».

Артамонова, несмотря на уговоры Спорткомитета потерпеть еще немного, подала на развод. Пока супруги ждали размена квартиры, Инга переехала к матери. Однако Воронин не отступал.

В новый год он пришел объясниться с женой. Инга впустила его в квартиру. По воспоминаниям брата Артамоновой, они вышли в другую комнату, где Воронин размахнулся и резким движением руки нанес Инге удар в грудь. «Вот тебе!» — произнес при этом убийца.

Последними словами Артамоновой были: «Мамочка, сердце». Чемпионка в сопровождении семьи дошла до живущего по соседству врача, однако спасти ее не удалось — к приезду скорой она была мертва. Так и не дожила до олимпийского золота.

В это время брат Артамоновой схватил Воронина, однако тот вырвался и вышел на балкон, где незаметно для всех подобрал с пола ручку от ножа и бросил ее в снег.

«Воронин врал безбожно — и что он не понимает, как это произошло, и что Инга сама пошла на нож, и что мать дернула Ингу за руку — и она наткнулась на острие. Придумал даже такую трогательную деталь: будто бы он взял лежавшую на диване куклу и произнес: “Вот, Инга, нам бы с тобой такого пупсика”», — рассказывал брат спортсменки.

Следствие приняло сторону убийцы. Якобы Воронину было нелегко наблюдать за успехами жены, из-за чего он стал выпивать, да и измены (никем не доказанные!) усугубили ситуацию. В итоге вместо возможного расстрела по 102-й статье Воронина приговорили к десяти годам тюрьмы.

Убийца Артамоновой отсидел только полтора года, еще три прожил на поселении в Нижегородской области и остался жить в Дзержинске. Он много пил и умер в мае 2004-го.