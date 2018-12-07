Россиянка Фаткулина стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их будет шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакамае. На первом этапе на дистанции 500 м на пьедестал попала Фаткулина, на втором — Качанова, обе занимали третье место.