Россиянка Фаткулина стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше
ТАСС, 7 декабря. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша).
ТАСС, 7 декабря. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша).
Фаткулина пришла к финишу с результатом 38,078 секунд. Спортсменка уступила австрийке Ванессе Херцог, ставшей первой (37,971). Третье место заняла россиянка Дарья Качанова (38,296), Ангелина Голикова показала пятый результат (38,437).
В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их будет шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакамае. На первом этапе на дистанции 500 м на пьедестал попала Фаткулина, на втором — Качанова, обе занимали третье место.
Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря.