Кулижников выиграл золото на этапе КМ в Польше на дистанции 500 м

Россиянка Фаткулина стала второй на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае.