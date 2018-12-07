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19:04 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ в Польше

ТАСС, 7 декабря. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовую медаль в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша).

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров — запасной) уступила 0,32 секунды одержавшим победу представителям Японии (3.47,500). Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 0,26 секунды).

Эта медаль стала четвертой для российских спортсменов на соревнованиях в Польше. Ранее в пятницу Дарья Качанова завоевала бронзу на дистанции 1000 м, Павел Кулижников — золото на дистанции 500 м, Ольга Фаткулина — серебро на аналогичной дистанции.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19, который завершится в воскресенье. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае.

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