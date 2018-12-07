Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ в Польше

Эта медаль стала четвертой для российских спортсменов на соревнованиях в Польше. Ранее в пятницу Дарья Качанова завоевала бронзу на дистанции 1000 м, Павел Кулижников — золото на дистанции 500 м, Ольга Фаткулина — серебро на аналогичной дистанции.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19, который завершится в воскресенье. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае.