Россиянка Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту

Днем ранее на этапе в Польше Фаткулина также заняла второе место на аналогичной дистанции. Фаткулина — серебряный призер Олимпиады-2014 на 500-метровке, чемпионка мира 2013 года (1000 м).

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их будет шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакамае. Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря.