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17:28 (мск), источник: ТАСС

Юсков стал первым на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше

ТАСС, 8 декабря. Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Польше.

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Спортсмен показал результат 1 минута 46,783 секунды. Второе место занял японец Сэйтаро Итинохэ (отставание 0,59 секунды), третьим стал южнокореец Мин Сук Ким (+1,06). Российский конькобежец Сергей Трофимов показал 10-й результат (+2,39).

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае. Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря.

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