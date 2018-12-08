Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше

Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Севилья1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од0
Ворскла1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН5
Нефтехимик3
Футбол. Премьер-лига
20:00
Анжи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив2
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария3
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург2
Хоффенхайм2
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь2
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи3
Авангард2
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Барселона
Биатлон. Биатлон
16:15
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут0
Ливерпуль4
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Динамо К4
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико3
Алавес0
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг7
Спартак3
Хоккей. КХЛ
13:30
СибирьОТ1
Трактор2
Футбол. Премьер-лига
12:30
Крылья Советов1
Ростов0
Хоккей. НХЛ
9.12
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
9.12
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
9.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.12
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
9.12
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Барыс3
Хоккей. НХЛ
9.12
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Каролина Харрикейнз4
Все события
Фоторепортажи
27Три месяца до старта ХХIХ Всемирной зимней Универсиады
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
18:53 (мск), источник: ТАСС

Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кулижников показал результат 34,672 секунды.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае.

 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги
«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при
Российские «нули» и финская победа. Итоги спринта в Поклюке
Непобежденный боец UFC нацелился на Нурмагомедова
«Атлетико» одержал победу с разгромным счетом в примере (видео)
«Локомотив» играет с «Оренбургом» в РПЛ (трансляция)
Мякяряйнен завоевала золото в спринте на этапе КМ в Словении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь