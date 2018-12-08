Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.
ТАСС, 8 декабря. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.
Кулижников показал результат 34,672 секунды.
В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае.