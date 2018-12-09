Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира в Польше
ТАСС, 9 декабря. Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в Польше.
ТАСС, 9 декабря. Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в Польше.
Первым стал голландец Марсел Боскер, преодолевший дистанцию за 13 минут 25,275 секунды. Румянцев уступил ему 1,48 секунды. Третье место занял еще один россиянин, Данила Семериков (+3,43).
Россиянин Сергей Трофимов занял 10-е место (+20,82), Руслан Захаров — 11-е (+23,03).