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19:12 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 9 декабря. Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в Польше.

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Источник: РИА "Новости"

Первым стал голландец Марсел Боскер, преодолевший дистанцию за 13 минут 25,275 секунды. Румянцев уступил ему 1,48 секунды. Третье место занял еще один россиянин, Данила Семериков (+3,43).

Россиянин Сергей Трофимов занял 10-е место (+20,82), Руслан Захаров — 11-е (+23,03).

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