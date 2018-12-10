Держись, Голландия! Сборная России едет в страну коньков и тюльпанов
Остался один предновогодний международный старт.
Остался один предновогодний международный старт.
Третий этап конькобежного Кубка мира позади, сборная России едет на следующий, который пройдет в Голландии, имея в активе четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.
Можно было бы, конечно, развести тут аналитику, но для понедельника это слишком тяжелое чтиво. Так что я решил дать слово нашим спортсменам, во всяком случае тем, с кем удалось связаться поздним вечером воскресенья, находясь в биатлонной Поклюке, при том что конькобежцы сидели в польском Томашове.
Бронза на 500 метров, бронза на 1000 метров.
— В Томакомае была первая взрослая медаль, в Томашове — еще две. Итогами довольны?
— Да, конечно, получилось даже лучше, чем ожидалось. Не думала, что 1000-метровка сложится хорошо на этом льду, особенно когда увидела результаты группы Б, стартовавшей утром.
— Что со льдом?
— Он не едет, если честно.
— Так вышло, что из трех стартов в этом сезоне дважды вы бежали в паре с Ольгой Фаткулиной. Не надоело с нашими соперничать?
— Конечно, приезжая на Кубок мира, хочется бегать с иностранками, а не со своими, иначе получается
— Высокая конкуренция в женской спринтерской сборной, которая есть сейчас, заводит или, напротив, давит?
— Наоборот, появляется азарт, это очень интересно.
— Какие у вас планы после кубков?
— Я буду стартовать на отборочных соревнованиях в Коломне и дальше везде, куда отберусь. Ближайший после Нового года старт, куда будет отбор, — чемпионат Европы по спринтерскому многоборью.
Золото на 1500 метров с рекордом катка.
— Лед, судя по результатам, не самый легкий. Как прошел бег?
— Мы провели целую неделю на этом льду, и мне удалось подстроиться под эти условия. Не самая тяжелая полуторка, но и не самая легкая. Рабочая, если одним словом.
— На этап не приехал ваш основной соперник Кьелд Найс, как и вся его команда Jumbo, которая находится на сборе в Италии. Вас это не беспокоит?
— Меня не беспокоило отсутствие голландцев из Jumbo. В результате их решения пропустить этот этап мы уравнялись в системе подсчета кубковых очков, потому что я пропустил предыдущий. Я провел хороший тренировочный блок дома, у них подобный блок проходит сейчас. И у меня возрос интерес к следующему этапу во многом благодаря этому факту. Можно будет сравнить тренировочный эффект.
— Вы пропускаете чемпионат Европы по многоборью, чем будете заниматься в конце декабря и начале января?
— В это время планирую провести хороший тренировочный блок. Что в свою очередь является важной составляющей в подготовке к главному старту сезона — ЧМ по отдельным дистанциям в Инцеле.
Серебро на 10 000 метров, серебро в составе командной гонки.
— Золоту проиграли полторы секунды на десяти километрах. Обидно?
— Я сделал все что мог, но голландец Боскер оказался сильней.
— Лед не быстрый?
— Да, особенно когда на дистанции два спортсмена, приходится совсем трудно (иногда в коньках бегут квартетами, по четыре человека, для экономии времени. — «Матч ТВ»). Спасибо Дане Семерикову, который быстро начал, очень тяжело доехал и показал нам всем, что так делать не надо. В принципе, у меня все прошло по плану, хотя в конце устал уже очень сильно.
— Готовы выйти на голландский лед против хозяев?
— Они сейчас, конечно, пропуская польский этап, потренируются. Но будем бороться, все пока идет стабильно.
— По сравнению с японскими этапами форма изменилась?
— Когда вернулись из Японии, видимо, была небольшая акклиматизация, и я непонятно себя чувствовал в день командной гонки, в пятницу. Нужно было стартовать, и как раз после командной гонки почувствовал себя намного лучше. Теперь на голландском этапе старт у меня будет в воскресенье, то есть имеется неделя на отдых и подводку — как раз достаточно.
— Куда после четвертого этапа КМ?
— На пару дней заеду домой, потом в Коломну на отборочные соревнования, и сразу с них мы вместе с Русланом Захаровым отправимся на Кипр крутить велосипед, готовиться ко второй части сезона и в первую очередь целенаправленно — к чемпионату мира на отдельных дистанциях.