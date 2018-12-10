Держись, Голландия! Сборная России едет в страну коньков и тюльпанов

Источник: РИА "Новости"

Третий этап конькобежного Кубка мира позади, сборная России едет на следующий, который пройдет в Голландии, имея в активе четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.

Можно было бы, конечно, развести тут аналитику, но для понедельника это слишком тяжелое чтиво. Так что я решил дать слово нашим спортсменам, во всяком случае тем, с кем удалось связаться поздним вечером воскресенья, находясь в биатлонной Поклюке, при том что конькобежцы сидели в польском Томашове.

Дарья Качанова

Бронза на 500 метров, бронза на 1000 метров.

Источник: РИА "Новости"

— В Томакомае была первая взрослая медаль, в Томашове — еще две. Итогами довольны?

— Да, конечно, получилось даже лучше, чем ожидалось. Не думала, что 1000-метровка сложится хорошо на этом льду, особенно когда увидела результаты группы Б, стартовавшей утром.

— Что со льдом?

— Он не едет, если честно. Какой-то непонятный. Высоких результатов ни у мужчин, ни у женщин нет.

— Так вышло, что из трех стартов в этом сезоне дважды вы бежали в паре с Ольгой Фаткулиной. Не надоело с нашими соперничать?

— Конечно, приезжая на Кубок мира, хочется бегать с иностранками, а не со своими, иначе получается какой-то чемпионат России.

— Высокая конкуренция в женской спринтерской сборной, которая есть сейчас, заводит или, напротив, давит?

— Наоборот, появляется азарт, это очень интересно.

— Какие у вас планы после кубков?

— Я буду стартовать на отборочных соревнованиях в Коломне и дальше везде, куда отберусь. Ближайший после Нового года старт, куда будет отбор, — чемпионат Европы по спринтерскому многоборью.

Денис Юсков

Золото на 1500 метров с рекордом катка.

Источник: РИА "Новости"

— Лед, судя по результатам, не самый легкий. Как прошел бег?

— Мы провели целую неделю на этом льду, и мне удалось подстроиться под эти условия. Не самая тяжелая полуторка, но и не самая легкая. Рабочая, если одним словом.

— На этап не приехал ваш основной соперник Кьелд Найс, как и вся его команда Jumbo, которая находится на сборе в Италии. Вас это не беспокоит?

— Меня не беспокоило отсутствие голландцев из Jumbo. В результате их решения пропустить этот этап мы уравнялись в системе подсчета кубковых очков, потому что я пропустил предыдущий. Я провел хороший тренировочный блок дома, у них подобный блок проходит сейчас. И у меня возрос интерес к следующему этапу во многом благодаря этому факту. Можно будет сравнить тренировочный эффект.

— Вы пропускаете чемпионат Европы по многоборью, чем будете заниматься в конце декабря и начале января?

— В это время планирую провести хороший тренировочный блок. Что в свою очередь является важной составляющей в подготовке к главному старту сезона — ЧМ по отдельным дистанциям в Инцеле.

Александр Румянцев

Серебро на 10 000 метров, серебро в составе командной гонки.

Источник: РИА "Новости"

— Золоту проиграли полторы секунды на десяти километрах. Обидно?

— Я сделал все что мог, но голландец Боскер оказался сильней.

— Лед не быстрый?

— Да, особенно когда на дистанции два спортсмена, приходится совсем трудно (иногда в коньках бегут квартетами, по четыре человека, для экономии времени. — «Матч ТВ»). Спасибо Дане Семерикову, который быстро начал, очень тяжело доехал и показал нам всем, что так делать не надо. В принципе, у меня все прошло по плану, хотя в конце устал уже очень сильно.

— Готовы выйти на голландский лед против хозяев?

— Они сейчас, конечно, пропуская польский этап, потренируются. Но будем бороться, все пока идет стабильно.

— По сравнению с японскими этапами форма изменилась?

— Когда вернулись из Японии, видимо, была небольшая акклиматизация, и я непонятно себя чувствовал в день командной гонки, в пятницу. Нужно было стартовать, и как раз после командной гонки почувствовал себя намного лучше. Теперь на голландском этапе старт у меня будет в воскресенье, то есть имеется неделя на отдых и подводку — как раз достаточно.

— Куда после четвертого этапа КМ?