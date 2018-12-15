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22:00 (мск), источник: ТАСС

Кулижников победил на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

ТАСС, 15 декабря. Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

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Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию за 34,494 секунды. Второе место занял японец Цубаса Хасэгава (34,521), третьим стал его соотечественник Юма Мураками (34,557).

Россиянин Виктор Муштаков занял седьмое место (34,740), Руслан Мурашов — 13-е (34,911).

Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98). В текущем сезоне Кулижников занимает второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 м (332 очка), лидирует японец Тацуя Синхама (339).

В Нидерландах проходит четвертый этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США.

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