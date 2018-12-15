Кулижников победил на дистанции 500 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

Кулижников является двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98). В текущем сезоне Кулижников занимает второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 м (332 очка), лидирует японец Тацуя Синхама (339).