Конькобежец Семериков завоевал золото на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира

Спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 8,96 секунды и побил личный рекорд и рекорд трассы. Второе место занял голландец Патрик Руст (отставание 0,86 секунды), третьим стал его соотечественник Свен Крамер (+1,65).
Россиянин Александр Румянцев занял шестое место (отставание 4,26 секунды), Сергей Трофимов — седьмое (+5,70).
В зачете стайеров Кубка мира продолжает лидировать Румянцев (182 очка), Семериков поднялся на третье место (172).
На завершившемся этапе Кубка мира россияне завоевали шесть медалей, ранее Екатерина Шихова стала бронзовым призером на дистанциях 1000 м и 1500 м, Павел Кулижников победил на дистанции 500 м и завоевал серебро на дистанции 1000 м, Денис Юсков взял бронзу на дистанции 1000 м.
Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском городе Хамар с 1 по 3 февраля.