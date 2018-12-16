Конькобежец Семериков завоевал золото на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира

Спортсмен преодолел дистанцию за 6 минут 8,96 секунды и побил личный рекорд и рекорд трассы. Второе место занял голландец Патрик Руст (отставание 0,86 секунды), третьим стал его соотечественник Свен Крамер (+1,65).

Конькобежец Кулижников стал вторым на дистанции 1000 м на этапе КМ, Юсков — третий

На завершившемся этапе Кубка мира россияне завоевали шесть медалей, ранее Екатерина Шихова стала бронзовым призером на дистанциях 1000 м и 1500 м, Павел Кулижников победил на дистанции 500 м и завоевал серебро на дистанции 1000 м, Денис Юсков взял бронзу на дистанции 1000 м.