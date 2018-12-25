Семен Елистратов: Моя мотивация состоит в том, что я стал папой
В интервью ТАСС
В интервью ТАСС
Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане сложилась для российских спортсменов тяжело — ряд из них были вынуждены пропустить соревнования
— Семен, для начала хотелось бы узнать у вас, как оцените свое выступление на этапе Кубка мира в
— Старт на Кубке мира в
— Впереди чемпионаты Европы и мира. Там будете ставить перед собой максимальные цели?
— Да, конечно. У меня не бывает, как некоторые спортсмены говорят, проходных соревнований. В любом случае каждый крупный турнир дает
— Подведите, пожалуйста, итоги года. В него вместились и Олимпиада, и медали чемпионата мира, и рождение ребенка. Он для вас самый сложный и насыщенный в карьере и жизни?
— В моей спортивной карьере этот год был одним из самых сложных, потому что все сопровождалось достаточно частыми болезнями.
Наверное, это было основной проблемой, с которой мне было сложнее всего справиться. Болел я практически каждый месяц, сейчас я очень пытаюсь поправить свое здоровье, потому что хочется еще побегать.
— Что изменилось в вашей жизни после рождения сына?
— Я об этом говорю очень мало и вряд ли дальше буду много говорить. Это для меня
— Не было ли искушения посвятить всего себя семье и, может быть, сделать паузу в карьере или даже завершить ее? Или вы об этом не думали?
— - На самом деле, я сейчас иногда жалею о том, что мне не
— Тогда что вас мотивирует продолжать выступать? Желание
— Олимпиада в Пхёнчхане дала мне понимание, что я никому ничего не пытаюсь доказать. Это самое главное, что Игры дали мне. Выходя на дорожку, я не пытаюсь
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— Конечно, я скучаю по семье, я же человек. Это, наверное, меня не отвлекает, а позволяет отключиться от спорта, и это тоже важно, это очень хорошо, как мне кажется. Потому что, помимо спорта, есть другая жизнь, есть другой социум. Посмотрим, как будет дальше, ведь я совсем недавно стал отцом. Да, скучаю, но это то, что я выбрал. Я никогда не оправдываюсь, ни на что не жалуюсь и не оправдываюсь.
— Ваша жена, может, отговаривала вас от продолжения карьеры? Или, наоборот, она поддерживает и всячески мотивирует?
— Жена меня никогда не отговаривает. Она очень мудрый человек, несмотря на свой юный возраст. Она никогда не идет наперекор моей выбранной дороге, она идет параллельно с ней.
Она мне всегда говорит: «Семен, я никогда настаивать не буду, это твоя жизнь, я в любом случае тебя поддержу. Ты сам примешь решение о завершении карьеры».
— Правильно ли понимаю в свете вышесказанного, что Олимпиада-2022 в Пекине станет для вас последней? Или нет?
— У меня такая спортивная карьера, что когда я
— Если перенестись в воспоминаниях в Пхёнчхан, что вам дала та Олимпиада?
— В сухом остатке у меня остались смешанные чувства. Чувство радости от того, что
— В этой сложной ситуации с допусками не хотелось махнуть рукой и отказаться от выступления в Южной Корее?
— У нас был выбор, ехать или не ехать туда. Но я говорил потом своему тренеру Андрею Ивановичу Максимову и скажу вам, что если бы я не поехал на эти Олимпийские игры, то я бы себе этого до конца своей спортивной карьеры не простил. Если бы у меня был бы самый маленький шанс на поездку туда, я бы им все равно воспользовался. У меня даже мысли не возникало, что я не поеду. Это моя жизнь, это моя дорога, это мое все с самого детства. Я бы поехал, даже если бы пришлось платить из своего кармана. Олимпиада проходит раз в четыре года, это очень важные соревнования.
— Учитывая это, бронза, завоеванная в Пхёнчхане, самая выстраданная, самая тяжелая в вашей карьере?
— Все медали очень тяжело даются. Медаль Олимпиады в Сочи, как и медали чемпионатов мира и Европы, даются очень непросто.
Награда, завоеванная в Пхёнчхане, —
— Решение Виктора Ана завершить карьеру и уехать на родину стало для вас и команды полной неожиданностью или все было ясно до этого?
— Мы не знали вообще, закончит ли он или нет.
— Хотели бы его возвращения в Россию в любом статусе?
— Неважно, чего хочу я, главное, чего хочет Виктор. Не мне решать.
— После его ухода бремя лидерства в национальной команде легло полностью на вас.
— Я в спорте 19 лет, и я застал разные моменты, разных тренеров, разных спортсменов. Я ни в коем случае не снимаю с себя бремя лидерства, хотя я этого, наверное, и не чувствую. Если ребята видят, что я в
— Каково будущее у сборной России по
— В команде очень много талантливых и сильных ребят, у них еще есть время вырасти. Это быстро все меняется, самое главное — захотеть. Я вот после Сочи захотел и все поменял. У нас очень хорошая сборная, и ее ждет светлое будущее.
— Устраивает ли вас то, как в целом
— Скажу честно — нет. Я не понимаю очень многих вещей. Нет развития, как мне кажется, в медийном плане. Я прошел несколько Олимпиад, и я вижу, что мы живем от одних Игр к другим. Успехи на чемпионатах мира и Европы особенно не освещаются. Не знаю, как работает эта система, но я вижу своими глазами, что у нас нет человека, который занимался бы этой составляющей. Его просто нет. Конечно, еще инициатива должна исходить от самих спортсменов. Мы же сами по себе закрытые, перед соревнованиями уходим в себя, чтобы, не дай бог, не сглазить. Согласен, мы тоже виноваты, но хотелось бы увидеть подвижки в этом вопросе.
Беседовал Сергей Фукс