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13:36 (мск), источник: Р-Спорт

Ефременкова и Елистратов победили на 1500 м на ЧР по шорт-треку

КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — РИА Новости. Екатерина Ефременкова и Семен Елистратов победили на дистанции 1500 м на чемпионате России по шорт-треку в многоборье, который проходит в Коломне.

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Второе место на этой дистанции заняли Софья Просвирнова и Денис Айрапетян, третье — Евгения Захарова и Павел Ситников.

Чемпионат России завершится 29 декабря.

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