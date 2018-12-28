Ефременкова и Елистратов победили на 1500 м на ЧР по шорт-треку
КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — РИА Новости. Екатерина Ефременкова и Семен Елистратов победили на дистанции 1500 м на чемпионате России по
КОЛОМНА (Московская область), 28 дек — РИА Новости. Екатерина Ефременкова и Семен Елистратов победили на дистанции 1500 м на чемпионате России по
Второе место на этой дистанции заняли Софья Просвирнова и Денис Айрапетян, третье — Евгения Захарова и Павел Ситников.
Чемпионат России завершится 29 декабря.