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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянка Софья Просвирнова выиграла бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).

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Источник: РИА "Новости"

Просвирнова в финале показала время 2 минуты 29,706 секунды.

Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро у британки Элизы Кристи (2.29,416).

Другая представительница России Екатерина Ефременкова выступила в финале В, но была дисквалифицирована, Екатерина Константинова завершила борьбу на стадии ½ финала.

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