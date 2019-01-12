Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянка Софья Просвирнова выиграла бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянка Софья Просвирнова выиграла бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по
Просвирнова в финале показала время 2 минуты 29,706 секунды.
Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро у британки Элизы Кристи (2.29,416).
Другая представительница России Екатерина Ефременкова выступила в финале В, но была дисквалифицирована, Екатерина Константинова завершила борьбу на стадии ½ финала.