Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м на чемпионате Европы
ТАСС, 12 января. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
ТАСС, 12 января. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
В финальном забеге спортсмен показал результат 2 минуты 13,740 секунды. Победил олимпийский чемпион Шандор Шаолинь Лю из Венгрии (2.13.579), серебро завоевал его младший брат Шаоан Лю (2.13,665).
Россиянин Денис Айрапетян занял четвертое место с результатом 2.13,896.
Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Один раз он завоевывал золото чемпионата мира, один раз серебро и дважды бронзу. На счету Елистратова девять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.
Чемпиона Европы в Дордрехте завершится 13 января.