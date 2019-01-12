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18:24 (мск), источник: ТАСС

Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

ТАСС, 12 января. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном забеге спортсмен показал результат 2 минуты 13,740 секунды. Победил олимпийский чемпион Шандор Шаолинь Лю из Венгрии (2.13.579), серебро завоевал его младший брат Шаоан Лю (2.13,665).

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Россиянин Денис Айрапетян занял четвертое место с результатом 2.13,896.

Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Один раз он завоевывал золото чемпионата мира, один раз серебро и дважды бронзу. На счету Елистратова девять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Чемпиона Европы в Дордрехте завершится 13 января.

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