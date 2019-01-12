Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м на чемпионате Европы

Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Один раз он завоевывал золото чемпионата мира, один раз серебро и дважды бронзу. На счету Елистратова девять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.