Малишевская взяла золото ЧЕ по шорт-треку на 500 м, Просвирнова — пятая

Малишевская в субботу дошла до финала соревнований и одержала победу в решающем забеге со временем 42,842 секунды. Второе место заняла итальянка Мартина Валчепина (43,241), третьей стала голландка Лара ван Рюйвен (43,507).

Просвирнова по итогам полуфинального забега сумела отобраться в финал В, в котором одержала победу. Еще две россиянки Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова завершили борьбу на стадии ¼ финала и заняли в итоговом протоколе 11-е и 14-е места соответственно.