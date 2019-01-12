Россиянин Ситников стал третьим на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку
ТАСС, 12 января. Россиянин Павел Ситников завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по
ТАСС, 12 января. Россиянин Павел Ситников завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по
В финальном забеге 20-летний спортсмен показал результат 41,338 секунды. Победил Шаоан Лю из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Шандор Шаолинь Лю (41,202).
Ситников завоевал вторую медаль на чемпионатах Европы, в 2018 году он стал серебряным призером чемпионата Европы в Дрездене.
Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.