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20:36 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Ситников стал третьим на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку

ТАСС, 12 января. Россиянин Павел Ситников завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте.

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В финальном забеге 20-летний спортсмен показал результат 41,338 секунды. Победил Шаоан Лю из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Шандор Шаолинь Лю (41,202).

Ситников завоевал вторую медаль на чемпионатах Европы, в 2018 году он стал серебряным призером чемпионата Европы в Дрездене.

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

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