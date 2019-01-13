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16:58 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Качанова и Фаткулина стали призерами ЧЕ в спринтерском многоборье

ТАСС, 13 января. Российская конькобежка Дарья Качанова завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье, Ольга Фаткулина стала бронзовым призером.

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Источник: РИА "Новости"

Спринтерское многоборье состоит из четырех забегов — два на 500 м и два на 1000 м.

По итогам четырех дистанций Качанова набрала 151,870 балла. Первое место заняла австрийка Ванесса Херцог (151,445), Фаткулина набрала 152,430 балла.

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Россиянка Ирина Кузнецова заняла седьмое место (155,955).

Качанова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и двукратной победительницей Кубка мира среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата России. Для 21-летней спортсменки этот чемпионат Европы стал вторым в карьере.

Фаткулина четырежды становилась чемпионкой России в спринтерском многоборье, ей также принадлежат российские рекорды на дистанциях 500 м и 1000 м, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи она завоевала серебро. Россиянка во второй раз в карьере стала бронзовым призером чемпионата Европы в многоборье.

Чемпионат Европы проходит в итальянском Коллалбо и завершится 13 января.

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