Россиянки Качанова и Фаткулина стали призерами ЧЕ в спринтерском многоборье

Источник: РИА "Новости"

Спринтерское многоборье состоит из четырех забегов — два на 500 м и два на 1000 м.

По итогам четырех дистанций Качанова набрала 151,870 балла. Первое место заняла австрийка Ванесса Херцог (151,445), Фаткулина набрала 152,430 балла.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Россиянка Ирина Кузнецова заняла седьмое место (155,955).

Качанова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и двукратной победительницей Кубка мира среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата России. Для 21-летней спортсменки этот чемпионат Европы стал вторым в карьере.

Фаткулина четырежды становилась чемпионкой России в спринтерском многоборье, ей также принадлежат российские рекорды на дистанциях 500 м и 1000 м, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи она завоевала серебро. Россиянка во второй раз в карьере стала бронзовым призером чемпионата Европы в многоборье.