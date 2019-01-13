Конькобежец Крамер стал десятикратным чемпионом Европы в многоборье

Источник: РИА "Новости"

Классическое многоборье у мужчин состоит из четырех дистанций — 500 м, 5000 м, 1500 м и 10 000 м. На дистанции 10 000 м Крамер стал вторым, но выиграл общий зачет. По итогам четырех дистанций голландский спортсмен набрал 150,103 балла. Вторым стал голландец Патрик Руст (150,199), третьим — норвежец Сверре Лунде Педерсен (150,836). Россиянин Сергей Трофимов занял пятое место (153,888).

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Крамер является рекордсменом среди мужчин по победам на чемпионатах Европы. Триумф в Коллалбо стал 10-м в карьере голландца. Кроме того, 32-летний спортсмен является четырехкратным олимпийским чемпионом, 9-кратным чемпионом мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин) и 19-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин).

Чемпионат Европы в итальянском Коллабо завершился. Российские спортсмены завоевали на соревнованиях две медали. В воскресенье россиянки Дарья Качанова и Ольга Фаткулина завоевали серебро и бронзу соответственно в спринтерском многоборье.