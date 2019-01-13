Россиянка Просвирнова завоевала золото ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м
ТАСС, 13 января. Россиянка Софья Просвирнова заняла первое место на чемпионате Европы по
ТАСС, 13 января. Россиянка Софья Просвирнова заняла первое место на чемпионате Европы по
В финальном забеге 21-летняя спортсменка показала результат 1 минута 29,045 секунды.
Второе место заняла француженка Тифани
Просвирнова стала пятикратной чемпионкой Европы, кроме того, она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
Чемпионат Европы по