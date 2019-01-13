Россиянин Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м
ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы по
ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы по
В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 1 минута 24,624 секунды.
Второе место занял представитель Венгрии Шаолинь Шандор Лю (1.24,702), третьим финишировал россиянин Денис Айрапетян (1.24,816).
Елистратов стал 10-кратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018 и чемпионом мира.
Чемпионат Европы по