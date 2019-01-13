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18:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м

ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Соревнования проходят в голландском Дордрехте.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном забеге 28-летний спортсмен показал результат 1 минута 24,624 секунды.

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Второе место занял представитель Венгрии Шаолинь Шандор Лю (1.24,702), третьим финишировал россиянин Денис Айрапетян (1.24,816).

Елистратов стал 10-кратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018 и чемпионом мира.

Чемпионат Европы по шорт-треку завершится в воскресенье.

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