Россиянка Просвирнова завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку в многоборье
ТАСС, 13 января. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место на чемпионате Европы по
ТАСС, 13 января. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место на чемпионате Европы по
Многоборье состоит из четырех дистанций — 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м. По итогам четырех забегов 21-летняя российская спортсменка набрала 57 очков. Победительницей стала голландка Сюзанне Схюлтинг (76), третье место у британки Элизы Кристи (47).
Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, на турнире в Дордрехте она также победила на дистанции 1000 м и завоевала бронзу на дистанции 1500 м. Также в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.
Чемпионат Европы по