Россиянка Просвирнова завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку в многоборье

Многоборье состоит из четырех дистанций — 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м. По итогам четырех забегов 21-летняя российская спортсменка набрала 57 очков. Победительницей стала голландка Сюзанне Схюлтинг (76), третье место у британки Элизы Кристи (47).

Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, на турнире в Дордрехте она также победила на дистанции 1000 м и завоевала бронзу на дистанции 1500 м. Также в ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.