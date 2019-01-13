Елистратов стал третьим в многоборье на чемпионате Европы
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате Европы по
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате Европы по
В воскресенье состоялся заключительный старт в многоборье у мужчин — суперфинал на дистанции 3000 метров, где Елистратов финишировал пятым. В сумме в многоборье он набрал 55 очков.
Победу одержал представитель Венгрии Шаолинь Шандор Лю (84 очка). Серебро досталось его младшему брату и соотечественнику Шаоану Лю (71).
Россияне Денис Айрапетян и Павел Ситников заняли шестое и седьмое места соответственно.