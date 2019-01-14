Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
15.01
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.01
Торонто Мэйпл Ливз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
15.01
Филадельфия Флайерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
15.01
Вашингтон Кэпиталз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.01
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
22Лед, снег, эмоции: как ЦСКА «Трактор» раскатал
19:19 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Виталий Михайлов занял десятое место на ЧЕ по конькобежному спорту в Италии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Виталий Михайлов занял десятое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, который завершился 13 января в Коллальбо (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Он набрал в сумме выступлений 115,074 балла.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся нидерландский спортсмен Свен Крамер (150,103 очка), второе место занял его партнер по команде Патрик Руст (150,199 балла). Бронзовую медаль завоевал шведский конькобежец Сверре Лунде Педерсен (150,836 очка).

В классическом многоборье мужчины выступают на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м, женщины на 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. За забег начисляются очки — за каждую секунду времени прохождения 500 м дается 1 тыс. очков. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м и получается количество баллов, которое добавляется к сумме очков полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежец набравший наименьшую сумму. На заключительную дистанцию допускаются 8 спортсменов.

 Диму Билана без бороды не узнали поклонники
Фанаты Пугачевой выяснили, на кого похожа дочь Лиза
За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона
Источник: Головкин в мае проведет третий бой с Альваресом
Кононов: Никому не могу гарантировать место, тем более Глушакову
Хачанов со скрипом. Итоги первого дня Australian Open
«Зенит» ведет переговоры о покупке игрока сборной Аргентины
Анри поддержал Головина в раздевалке после матча с «Марселем»
«Ростов-Дон» одержал тринадцатую победу подряд со старта ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь