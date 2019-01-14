Белорус Виталий Михайлов занял десятое место на ЧЕ по конькобежному спорту в Италии

В классическом многоборье мужчины выступают на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м, женщины на 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. За забег начисляются очки — за каждую секунду времени прохождения 500 м дается 1 тыс. очков. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м и получается количество баллов, которое добавляется к сумме очков полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежец набравший наименьшую сумму. На заключительную дистанцию допускаются 8 спортсменов.