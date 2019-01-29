Конькобежцы Кулижников, Юсков и Фаткулина вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Источник: РИА "Новости"

В состав мужской команды вошли Павел Кулижников (500 м, 1000 м, командный спринт), Руслан Мурашев (500 м, командный спринт), Виктор Муштаков (500 м, 1000 м), Руслан Захаров (масс-старт, 1500 м), Денис Юсков (1000 м, 1500 м, командный спринт), Сергей Грязцов (1500 м), Сергей Трофимов (1500 м, 5000 м), Данила Семериков (5000 м, 10 000 м, масс-старт, командная гонка преследования) и Александр Румянцев (5000 м, 10 000 м, командная гонка преследования).

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«В составе женской команды России выступят Ольга Фаткулина (500 м, 1000 м, командный спринт), Ангелина Голикова (500 м, командный спринт), Дарья Качанова (500 м, 1000 м), Екатерина Шихова (1000 м, 1500 м, командный спринт), Евгения Лаленкова (1500 м, 3000 м, командная гонка преследования), Елизавета Казелина (1500 м, масс-старт), Наталья Воронина (3000 м, 5000 м, командная гонка преследования) и Елена Сохрякова (3000 м, 5000 м)», — сказала Барышева.