Исполнительный директор СКР: У Виктора Ана есть предложения из многих стран

Источник: РИА "Новости"

В Корее Универсиаду иногда расценивают выше, чем чемпионат мира

— Каким будет состав сборной России по шорт-треку на Универсиаду? Он ведь может быть очень сильным или, что называется, «студенческим».

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— Состав будет компромиссным между двумя этими вариантами. Мы учитываем, что Универсиада пройдет в России и для нашей страны это один из главных турниров сезона. Внимание к Универсиаде будет, наверное, чуть меньше, чем к Олимпиаде 2014 года, но масштаб события обязывает нас выступить достойно.

— А как сильнейшие спортсмены относятся к перспективе участия в Универсиаде? Ведь речь идет еще об одном старте в насыщенном сезоне. К тому же Универсиада почти совпадает по срокам с чемпионатом мира.

— Конечно, обычный приоритет для спортсменов — чемпионат мира. Но они понимают, что чемпионаты мира проходят каждый год, а Универсиада в России бывает гораздо реже. Они сознают, что зрители будут за них болеть и что в этом году Универсиада — турнир не менее престижный, чем чемпионат мира. Те же корейцы всегда выставляют на Универсиаду очень сильный состав. Для них это соревнование, которое они иногда расценивают выше, чем чемпионат мира. У них студенческий спорт очень развит. Например, в прошлом году наша сборная провела тренировочный сбор с командой одного из корейских университетов, и вот ее участник Лим Хё Джун, потренировавшись с нашими ребятами, в Пхёнчхане стал олимпийским чемпионом (на дистанции 1500 м). Поэтому конкуренция в шорт-треке на Универсиаде будет очень сильная. И у китайцев, и у корейцев в составе будут люди из «основы».

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Результат чемпионата Европы — ровно то, что представляет собой сборная

— Итог чемпионата Европы для нашей команды — 10 медалей. Как вы оцениваете такое выступление?

— Это хорошо. Не отлично, но хорошо. Мало золотых медалей. (Семен Елистратов и Софья Просвирнова победили на дистанции 1000 метров. — Прим. ред.) В общекомандном зачете мы третьи, несмотря на то, что медалей у нас больше всех. У венгров и голландцев медалей меньше, но золота больше. Поэтому оценка — хорошо. По сути, результат чемпионата Европы — это ровно то, что представляет собой сборная, которая движется все-таки не к чемпионату мира этого года, а к Олимпийским играм в Пекине. Этот год — базовый в подготовке к Играм. Отсюда и планирование.

— Именно из того факта, что вся жизнь в олимпийских видах спорта планируется на четырехлетний цикл, вытекает вопрос о лидерах. Это всё те же фамилии, что были слышны и раньше. Елистратов, Айрапетян, Просвирнова. Нормально ли, что только эти фамилии звучат громко в первый послеолимпийский сезон?

— Не соглашусь. Громко звучит и Катя Ефременкова, которая в этом году находится в отличных кондициях и очень хорошо проявила себя на этапах Кубка мира. (Ефременкова трижды была призером этапов Кубка мира-2018/19 в личных дисциплинах. — Прим. ред.) На чемпионате Европы что-то не сложилось, но она такой же лидер команды, как и Соня Просвирнова. Просто Соня опытнее, и Катя ей психологически уступает. Но только в этом плане.

В целом понятно, какие у нас лидеры. Это Елистратов, это Просвирнова. Рядом с ней Ефременкова. А у мужчин, к сожалению, на некотором расстоянии от абсолютного лидера Елистратова — Денис Айрапетян, Павел Ситников, возможно, Саша Шульгинов и Артем Козлов.

Кто из них выстрелит, пока сказать трудно.

— Итак, результаты важнейших соревнований в новом сезоне нормальны, но и не блестящи?

— Абсолютно нормальны. Такие, какие и должны быть. Как и было запланировано для этого года в олимпийском цикле.

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Ан — такой же спортсмен, как и все остальные, только более старательный

— Долгие годы если кто и был звездой шорт-трека, то Виктор Ан. Но вот он закончил спортивную карьеру и уехал в Корею. Что изменилось после его ухода?

— Конечно, Витя — это звезда. И в Корее он звезда даже более яркая, чем в России. У него там возникают проблемы, потому что он не может выйти на улицу! Второго Ана в мире нет. Да, нам его не хватает. Его авторитет таков, что одно присутствие Виктора рядом помогает молодым спортсменам.

— Иногда бывает так, что лидер уходит и подтягивается вся команда. Просто потому, что больше не на кого взвалить ответственность за результат. «Витя сделает, и мы тоже будем в порядке», мог рассуждать любой наш шорт-трекист. Однако Виктора в команде больше нет. И что теперь?

— Мы пережили подобный период, когда Витя взял паузу почти на целый год. Команда осталась без лидера, который завершает эстафету. Вот тогда мы это ощутили. Мы перестали попадать в финалы эстафеты, было очень тяжело. Как раз тогда решением президента СКР Алексея Кравцова в команду влился Айрапетян. Мы заставили его бегать на каждом этапе Кубка мира. У него не было опыта, он получал штрафы, для него это был огромный стресс. Но тем не менее Денис встал в команду и побежал. И теперь мы на всех этапах Кубка мира в призах в эстафете. Удивительно, что, даже когда молодой (Константин) Ивлиев встает в эстафету, команда бежит как единое целое. И без Вити Ана они справляются. Да, нет явного лидера, но сейчас и шорт-трек другой. Сейчас недостаточно, как это было в четырехлетие перед Сочи, чтобы кто-то один бежал так быстро, как Ан. Сейчас надо, чтобы все бежали быстро. Иначе в эстафете делать нечего.

— Тогда в чем же ощущается отсутствие Ана, если и без него команда справляется?

— Речь не о том, что его не хватает как спортсмена.

Важно было само присутствие на тренировках Ана, человека с уникальной техникой и уникальной психологией. Никто в мире не может так собраться перед стартом, как он.

Виктора не хватает именно как примера спортсмена, который всегда спокоен и всегда уверен в результате. Его называли «играющим тренером», но это не совсем правильно. У него корейский менталитет, и на тренировках он никогда не позволял себе оспаривать решение тренера. Он вел себя как такой же спортсмен, что и все остальные, только более старательный. Виктор был важен как некий идеал, образец. Но, хотя его и нет сейчас в команде, процесс идет. У нас опытный главный тренер (Андрей Максимов), в тренерский штаб влилась Таня Бородулина, известная шорт-трекистка. Это очень важно, чтобы рядом со спортсменами был кто-то, прошедший всё это. И есть очень эффективная научно-методическая группа во главе с Викторией Гоготовой, созданная ценой огромных усилий и даже страданий Виктории. (Смеется.).

— Какую-то связь с командой Виктор поддерживает?

— Виктория Гоготова переписывается с ним практически каждый день! Он пристально следит за командой, смотрит соревнования, даже если у него в Корее ночь. И мы его всегда ждем. Как спортсмен он уже вряд ли вернется. Сейчас в шорт-треке такие нагрузки, что они чрезмерны для коленей Ана. Видеть его тренером сборной России мы бы хотели. Но ведь решение переехать в Корею не было спонтанным. Виктория не раз подолгу разговаривала с Виктором об этом. Его жена очень хотела вернуться на родину, для нее это было единственно возможным будущим. А для Виктора семья — это всё. Пока он помогает тренироваться своим корейским друзьям, снялся в телевизионном шоу. Но постоянной работы, насколько нам известно, у него пока нет. Конечно, мы хотели бы его видеть в роли консультанта или тренера. И мы будем возвращаться к этому вопросу. Но, между прочим, он востребован и в других странах мира. Предложений у него много, не знаю, что он выберет.

Число голландцев на этапе Кубка России придется ограничивать

— По вашим словам, иностранцы прямо спрашивают: «Не хотите ли вы что-нибудь провести, мы бы с удовольствием приехали, потому что знаем, как это у вас бывает». Так вот, нет ли в обозримом будущем планов провести серьезные международные соревнования по шорт-треку в России?

— Мы сделали первый шаг к этому. В этом году сборная Казахстана, не последняя в мире, попросила о проведении совместного тренировочного сбора. В результате возникла необходимость их участия в соревнованиях на территории России. Было принято решение об их выступлении на этапе Кубка России, и вот некоторые страны тоже заинтересовались участием в этапе Кубка. Виктория Гоготова разослала такое предложение многим федерациям, и несколько команд согласились. Так что в октябре у нас пройдет первый этап Кубка России с «открытым» статусом. Это очень привлекательная идея и для нас, и для иностранцев. И у нас, и у них довольно сильные «вторые» составы. Но на этапы Кубка мира выезжают почти всегда одни и те же спортсмены. И те, кто за ними, порой годами сидят без международных стартов. Потому что соревнований для «вторых» составов на территории Европы практически нет. Так что идея «открытого» Кубка России всем очень понравилась. Свое участие подтвердили и голландцы, и канадцы, и поляки. А число голландцев придется даже ограничивать, потому что они в каком-то невероятном количестве собрались приехать. Где пройдет турнир, мы пока не решили. Скорее всего, либо в Москве, либо в Коломне. Это будет интересно.

— А что насчет этапа Кубка мира или турнира еще крупнее?

— Как только Международный союз конькобежцев (ISU) будет готов делегировать нам полномочия проводить такие турниры, мы с радостью проведем. Они уже готовы, но пока не могут.

Ситуация с РУСАДА решилась только неделю назад. К тому же большинство этапов на сезон-2019/20 и даже на сезон-2020/21 уже расписано. Если какие-то «окна» будут, постараемся их занять. Руководители ISU заинтересованы в международных соревнованиях в России, потому что мы всегда проводим их на очень высоком уровне.

Денис Косинов